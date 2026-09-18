МИД России выразил соболезнования семье погибшей в Запорожье

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования семье погибшей главы избирательной комиссии Запорожской области, которая стала жертвой атаки ВСУ.
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