Сибирь.Реалии

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Красноярские футбольные фанаты выступили против Fan ID

Красноярские футбольные фанаты выступили против Fan ID

Фанаты красноярского футбольного клуба "Енисей" сообщили о намерении бойкотировать матчи Футбольной национальной лиги из-за закона о "паспорте болельщика" или Fan ID, сказано в обращении фанатских объединений "Сибирские бестии" и "Сорви голова".

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