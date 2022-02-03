Красноярские футбольные фанаты выступили против Fan ID

Фанаты красноярского футбольного клуба "Енисей" сообщили о намерении бойкотировать матчи Футбольной национальной лиги из-за закона о "паспорте болельщика" или Fan ID, сказано в обращении фанатских объединений "Сибирские бестии" и "Сорви голова".