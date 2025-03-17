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Царьград

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ПДД тогда придётся соблюдать: Госдуме предложили ввести для электросамокатов водительские права

ПДД тогда придётся соблюдать: Госдуме предложили ввести для электросамокатов водительские права

На дворе теплеет, просыпают подснежник, появляются лихачи на электросамокатах… А потому общественность снова строит планы, как помешать любителям СИМ ездить, где вздумается, сшибая пешеходов.

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