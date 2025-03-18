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Новости Тамбова

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Сегодня отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Сегодня отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

18 марта исполняется 11 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. В этот день в 2014 году президент Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав РФ.

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