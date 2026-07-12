5 научно-фантастических сериалов, где каждый эпизод — шедевр

Фантастика давно перестала быть просто рассказами о далёком будущем и космических кораблях. Лучшие современные научно-фантастические сериалы задают вопросы, которые становятся всё актуальнее уже сегодня: можно ли доверить искусственному интеллекту принятие решений? Что произойдёт, если человечество научится путешествовать между мирами? И действительно ли у нас есть свобода выбора, если всё можно просчитать заранее?Если вы любите фантастику, которая уважает интеллект зрителя и строится не только на спецэффектах, но и на серьёзных научных идеях, эта пятёрка точно заслуживает места в вашем списке.