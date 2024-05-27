Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году

Пользователей просят обновиться до актуальной Windows 11 Корпорация Microsoft с 14 октября 2025 года прекратит техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности для Windows 10, пишет издание MyDrivers.
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