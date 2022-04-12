Происшествия

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Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области

Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России П.

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