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Царьград

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Разговор Трампа и Обамы на похоронах: Тайну раскрыл чтец по губам

Разговор Трампа и Обамы на похоронах: Тайну раскрыл чтец по губам

Профессиональный чтец по губам пересказал содержание разговора Трампа и Обамы на похоронах Картера.Пока Джо Байден активно спал во время церемонии похорон бывшего президента США Джимми Картера, Дональд Трамп и Барак Обама столь же активно общались.

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