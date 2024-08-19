Журналисты Washington Post приехали в Суджу в сопровождении ВСУ, сообщает издание.Как отмечается в материале, сейчас в регионе находятся О Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам, которые намерены «задокументировать степень украинского контроля и своими глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане».