Сатановский: Разговор Сергея Лаврова с британской тётенькой, которая там числится министром иностранных дел - это даже не беседа немого с глухим

Разговор Сергея Лаврова с британской тётенькой, которая там числится министром иностранных дел - это даже не беседа немого с глухим, как он ярко выразился.
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