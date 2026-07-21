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Россиянам предложили создавать отряды ПВО из женщин и инвалидов

Россиянам предложили создавать отряды ПВО из женщин и инвалидов

С таким предложением выступил российский сенатор В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" сенатор Алексей Кондратьев призвал не запрещать россиянам реализовывать их "право на защиту Родины".

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