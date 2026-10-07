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Экзамен на права будет проходить под прицелом фотокамер с 2027 года

Экзамен на права будет проходить под прицелом фотокамер с 2027 года

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов С 1 марта 2027 года в России вступят в силу новые требования к проведению теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения.

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