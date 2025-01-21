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Китайское «искусственное солнце» установило мировой рекорд по свечению

Китайское «искусственное солнце» установило мировой рекорд по свечению

Этот результат превысил предыдущий рекорд 2023 года на 663 секунды.Исследователи сообщили о достижении нового рекорда китайским «искусственным солнцем».

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