Дмитриев назвал безумной идею о нападении России на Европу

Идея о том, что Россия может напасть на Европу, является безумной. Об этом в четверг, 3 апреля, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.