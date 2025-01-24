В Орле дорогу к озеру Светлая жизнь за 40 млн рублей отремонтирует скандально известный «ГазРесурс»

Свершилось! Спустя два года обещаний найден подрядчик на капремонт проезда к озеру Светлая жизнь. Им стало ООО «ГазРесурс» — компания, которая давно и плотно получает крупные подряды в городе, некоторые, правда, срывает.
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