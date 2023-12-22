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МО РФ: средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

МО РФ: средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

Министерство обороны России сообщило, что 22 декабря около 11:45 по московскому времени была пресечена очередная попытка Украины осуществить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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