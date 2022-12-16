Арсений Грицюк: «Из «Нью-Джерси» дали рекомендацию больше обострять с пятака, с центра, и я стал чаще забивать»

Арсений Грицюк рассказал, что помогло ему улучшить результативность. В 2019 году форвард «Авангарда» был выбран «Нью‑Джерси» в 5‑м раунде драфта НХЛ под общим 129‑м номером.

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