Актриса Валерия Ланская отменила свадьбу с Эдгаром Голосным

Актриса Валерия Ланская и танцор Эдгар Голосной расстались. Фото: NEWS.ru 36-летняя актриса Валерия Ланская и 32-летний балетмейстер Эдгар Голосной планировали сыграть свадьбу в августе, но с наступлением осени так и не узаконили отношения.