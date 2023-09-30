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Актриса Валерия Ланская отменила свадьбу с Эдгаром Голосным

Актриса Валерия Ланская отменила свадьбу с Эдгаром Голосным

Актриса Валерия Ланская и танцор Эдгар Голосной расстались. Фото: NEWS.ru 36-летняя актриса Валерия Ланская и 32-летний балетмейстер Эдгар Голосной планировали сыграть свадьбу в августе, но с наступлением осени так и не узаконили отношения.

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