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Новости Омска

3 подписчика

«Омск, мы уже в аду, да?»: жители делятся впечатлениями от жары, которая продолжается практически без перерывов уже два месяца.

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