«Омск, мы уже в аду, да?»: жители делятся впечатлениями от жары, которая продолжается практически без перерывов уже два месяца.
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«Омск, мы уже в аду, да?»: жители делятся впечатлениями от жары, которая продолжается практически без перерывов уже два месяца.
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