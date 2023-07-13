Генпрокуроры России и КНР Краснов и Ин Юн подписали в Китае соглашение о сотрудничестве

В Китае состоялась встреча генерального прокурора России Игоря Краснова с коллегой из КНР Ин Юном. На ней подписали обновленное соглашение о сотрудничестве, которое предполагает обмен опытом по наиболее актуальным проблемам.
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