Загрутдинов: Спорткомплекс «Горизонт» в районе Крюково введут в эксплуатацию в этом году

Спорткомплекс «Горизонт», в районе Крюково расположенный в Зеленоградском административном округе по адресу: Середниковская улица, земельный участок 5, планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, готовность всего комплекса составляет 80%.
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