После того, как беспилотники атаковали дата-центр VK Международная организация NetBlocks, отслеживающая доступность интернет-инфраструктуры, зафиксировала резкое ухудшение доступности сети VK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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