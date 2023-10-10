Focus: Выборы в Гессене и Баварии стали катастрофой для Шольца

Прошедшие в Баварии и Гессене выборы обернулись катастрофой для правительства действующего канцлера Германии Олафа Шольца, и единственным выходом для его коалиции является полная перезагрузка политической программы.
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