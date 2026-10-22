Проблемы нехватки медиков в малых городах региональные власти решают вахтовым методом Герман Галкин Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Илья Баскин В городе Троицк Челябинской области (население почти 70 тысяч человек) на протяжении этого года жители то и дело жалуются, что медучреждениях не хватает врачей.
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