В Госдуме назвали USAID криминальной сетью

Агентство по международному развитию США (USAID) должно было передавать гуманитарную помощь и оказывать странам поддержку в здравоохранении, экономике и образовании, но вместо этого стало криминальной структурой.
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