ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Неужели Россия не воспользуется столь удобным случаем, что бы хуситами не долбануть по этому зажравшемуся западу? Гла...Новую бойню на Бл...
  • Олег Тимофеев
    Ну можите.Срочно с Авдеевск...
  • Олег Тимофеев
    Да это никого даже партнеров у них свои головные боли.После атаки отеля...

Под Торским жестко сорвана ротация и уничтожены сразу пять опорных пунктов ВСУ

Под Торским жестко сорвана ротация и уничтожены сразу пять опорных пунктов ВСУ

Мотострелковые подразделения просто сорвали ротацию под Торским. Артиллерийский обстрел вынудил прекратить любое перемещение, подразделения украинской армии были вынуждены в итоге вернуться на прежние позиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх