Под Торским жестко сорвана ротация и уничтожены сразу пять опорных пунктов ВСУ

Мотострелковые подразделения просто сорвали ротацию под Торским. Артиллерийский обстрел вынудил прекратить любое перемещение, подразделения украинской армии были вынуждены в итоге вернуться на прежние позиции.
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