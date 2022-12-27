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Евгений Семененко: «Я счастлив! И хочу поблагодарить всех, кто был причастен к моим успехам»

Евгений Семененко: «Я счастлив! И хочу поблагодарить всех, кто был причастен к моим успехам»

Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко поблагодарил свой тренерский штаб и болельщиков.

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