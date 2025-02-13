Dmitry Nikitin Можно подумать, что крыша неизвестна! И совсем не на уровне участкового.

РР Русский Россиянин А крыша это, депутаты и правительство, которые на этом зарабатывают, так как лишились возможности вывозить на запад и там получать проценты от проданных наших ресурсов, диверсанты находятся высоко во власти, прежде всего надо разобраться с ними, они являются предателями нашего народа, которые нарушают конституцию и несут никакой ответственности за это