Avia.pro - СМИ Грозный правозащитник, шумные шаги, полицейские команды – вечер на Серебряном бульваре, д.
Русская община нашла вывела на чистую воду приезжего продавца, но самое интересное произошло на следующий день
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Dmitry Nikitin
Можно подумать, что крыша неизвестна! И совсем не на уровне участкового.
Ответить
19 час.
РР
Русский Россиянин
А крыша это, депутаты и правительство, которые на этом зарабатывают, так как лишились возможности вывозить на запад и там получать проценты от проданных наших ресурсов, диверсанты находятся высоко во власти, прежде всего надо разобраться с ними, они являются предателями нашего народа, которые нарушают конституцию и несут никакой ответственности за это
Ответить
14 час.
АС
Александр Сысоев
Кто крыша? Раньше говорили "Рыба гниет с головы", теперь уместнее - "дом разрушается с крыши". Понятно, что коррупция поразила все нани властные, силовые и прочие управленческие структуры: поэтому всех коррупционеров не пересажаешь - работать будет некому. И все же бороться с коррупцией надо решительнее - вплоть до отмены заморозки высшей меры наказания.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии