Русская община нашла вывела на чистую воду приезжего продавца, но самое интересное произошло на следующий день

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Комментарии
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Dmitry Nikitin
Можно подумать, что крыша неизвестна! И совсем не на уровне участкового.
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19 час.
РР
Русский Россиянин
А крыша это, депутаты и правительство, которые на этом зарабатывают, так как лишились возможности вывозить на запад и там получать проценты от проданных наших ресурсов, диверсанты находятся высоко во власти, прежде всего надо разобраться с ними, они являются предателями нашего народа, которые нарушают конституцию и несут никакой ответственности за это
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14 час.
АС
Александр Сысоев
Кто крыша? Раньше говорили &quot;Рыба гниет с головы&quot;, теперь уместнее - &quot;дом разрушается с крыши&quot;. Понятно, что коррупция поразила все нани властные, силовые и прочие управленческие структуры: поэтому всех коррупционеров не пересажаешь - работать будет некому. И все же бороться с коррупцией надо решительнее - вплоть до отмены заморозки высшей меры наказания.
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9 час.
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