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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Милана» 3 победы и 2 ничьих с «Интером» после ухода Пиоли. До этого было 6 поражений подряд

Команда Сержиу Консейсау одержала разгромную победу в полуфинале Кубка Италии – 3:0. Это было пятое миланское дерби в текущем сезоне.

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