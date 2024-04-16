STTE: бактерии Desulfosporosinus делают уран более безопасным

Немецкие ученые из Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе выяснили, что некоторые виды бактерий могут преобразовывать радиоактивные материалы, делая их более устойчивыми и менее опасными для окружающей среды.
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