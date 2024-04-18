Сворачивайте секту: три жителя Выселковского района подозреваются в экстремизме

Как сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю, с июля 2020 года по февраль 2022 года 57-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 49 и 60 лет принимали участие в встречах, обрядах и образовательных мероприятиях с целью продолжения деятельности религиозной организации "Свидетели Иеговы".