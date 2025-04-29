Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

922 подписчика

В Челябинске сотрудники полиции нашли и вернули потомкам утраченные награды их родственников

В Главном управлении МВД России по Челябинской области прошла церемония передачи двум жителям Южного Урала утраченных орденов и медалей, принадлежавших их близким родственникам, удостоенных наград за вклад в победу в Великой Отечественной войне или самоотверженный труд в мирное время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх