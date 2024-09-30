Путин: Россия делает все для поддержки героев СВО

Президент России Владимир Путин в видеообращении честь второй годовщины воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ заявил, что страна гордится героями специальной военной операции (СВО) и делает все, чтобы их поддержать.
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