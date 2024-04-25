Как осуществить мечту о постоянном проживании в Италии

<p>Италия - это одно из самых популярных мест для отдыха в мире. И сейчас, когда тысячи людей работают удаленно и могут выбирать место проживания, Италия становится особенно привлекательной для цифровых кочевников - тех, кто может работать из любой точки мира.
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