Военное обозрение

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Подразделения десантной и механизированной бригад ВСУ потеряли до 40 процентов личного состава при попытке контратаковать под Купянском

Подразделения десантной и механизированной бригад ВСУ потеряли до 40 процентов личного состава при попытке контратаковать под Купянском

РСЗО ВСУ с характерным «балкенкройцем» Украинское командование, перебросив резервы под Купянск, поставило перед ними задачу вернуть утраченные ранее позиции и территории на этом направлении.

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