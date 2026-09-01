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Царьград

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NASA сообщило о выходе астронавтов на МКС для монтажных работ

NASA сообщило о выходе астронавтов на МКС для монтажных работ

Астронавты Софи Адено и Джессика Меир совершили выход в космос для монтажа оборудования на МКС. Они заменили ретроотражатель и установили кабели для передачи данных.

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