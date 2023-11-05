Астролог Татьяна Калинина раскрывает тайны будущего мира: возможна ли Третья мировая война между Ираном и Израилем Елена ГалицкаяАстролог Татьяна Калинина продолжает удивлять своими прогнозами, основанными на движении планет.
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