Космический зонд «Эйнштейн» получил первые изображения

Панорамный вид Млечного Пути в рентгеновском диапазоне / © EPSC, NAO / CAS, DSS, ESO С начала работы обсерватория обнаружила 127 звездных вспышек и 17 источников излучения, которые сильно изменяют свою яркость в рентгеновском диапазоне.