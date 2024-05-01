Космический зонд «Эйнштейн» получил первые изображения

Панорамный вид Млечного Пути в рентгеновском диапазоне / © EPSC, NAO / CAS, DSS, ESO С начала работы обсерватория обнаружила 127 звездных вспышек и 17 источников излучения, которые сильно изменяют свою яркость в рентгеновском диапазоне.
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