Popcaketv

14 подписчиков

Вернул кольцо? Чонгук сделал неоднозначный жест по отношению к Ви

Вернул кольцо? Чонгук сделал неоднозначный жест по отношению к Ви

Недавно Ви (V) сделал Чонгуку (Jungkook) предложение руки и сердца. Однако это никак не повлияло на то, что Чонгук бросил друга и ушел от него к своей бывшей девушке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх