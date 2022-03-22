Вернул кольцо? Чонгук сделал неоднозначный жест по отношению к Ви

Недавно Ви (V) сделал Чонгуку (Jungkook) предложение руки и сердца. Однако это никак не повлияло на то, что Чонгук бросил друга и ушел от него к своей бывшей девушке.
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