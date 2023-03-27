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Деятельность Южуралзолото соответствует Экологическому стандарту области

Деятельность Южуралзолото соответствует Экологическому стандарту области

Эксперты, входящие в Координационный совет при губернаторе Челябинской области, заявили, что золотодобытчики ведут свою деятельность в полном соответствии не только с природоохранным законодательством, но и положениями регионального экостандарта.

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