Деятельность Южуралзолото соответствует Экологическому стандарту области

Эксперты, входящие в Координационный совет при губернаторе Челябинской области, заявили, что золотодобытчики ведут свою деятельность в полном соответствии не только с природоохранным законодательством, но и положениями регионального экостандарта.
Эксперты, входящие в Координационный совет при губернаторе Челябинской области, заявили, что золотодобытчики ведут свою деятельность в полном соответствии не только с природоохранным законодательством, но и положениями регионального экостандарта.
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