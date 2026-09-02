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Украина предупредила ICAO о том, что воздушное пространство над РФ «небезопасно»

Украина предупредила ICAO о том, что воздушное пространство над РФ «небезопасно»

Глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига сообщил о том, что Украина уведомила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) о том, что «воздушное пространство России небезопасно».

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