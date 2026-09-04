Смысловой и экономический тупик западных стран стал очевиден для всего мира. Об этом на пресс-брифинге по итогам ВЭФ заявил ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума, советник президента России Антон Кобяков, его слова привело РИА «Новости» .