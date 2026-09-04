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Советник президента России Кобяков: тупик Запада очевиден для всех

Советник президента России Кобяков: тупик Запада очевиден для всех

Смысловой и экономический тупик западных стран стал очевиден для всего мира. Об этом на пресс-брифинге по итогам ВЭФ заявил ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума, советник президента России Антон Кобяков, его слова привело РИА «Новости» .

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