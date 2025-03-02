Суд в Москве приговорил работника ПВЗ Wildberries за хищение на 356 тыс. рублей

Хорошевский суд Москвы приговорил сотрудника пункта выдачи заказов Wildberries к полутора годам принудительных работ за хищение товаров на сумму 356462 рубля, которые он заказывал и отменял через свое рабочее место.
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