Политика как он...
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Политика как она есть

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Суд в Москве приговорил работника ПВЗ Wildberries за хищение на 356 тыс. рублей

Суд в Москве приговорил работника ПВЗ Wildberries за хищение на 356 тыс. рублей

Хорошевский суд Москвы приговорил сотрудника пункта выдачи заказов Wildberries к полутора годам принудительных работ за хищение товаров на сумму 356462 рубля, которые он заказывал и отменял через свое рабочее место.

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