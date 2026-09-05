Guardian: в НАТО опасаются, что Европа не выдержит затяжную войну с Россией

Военные планировщики НАТО опасаются, что европейские страны не смогут выдержать затяжную войну с Россией из-за недостаточной готовности к боевым действиям.
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