«Известия»: ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза за рубеж 59 самолетов и вертолетов

Возбуждены уголовные дела о халатности и превышении должностных полномочийСотрудники ФСБ 7 февраля провели обыски в центральном офисе Росавиации в Москве из-за незаконного вывода из российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов.
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