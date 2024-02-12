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«Известия»: ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза за рубеж 59 самолетов и вертолетов

«Известия»: ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза за рубеж 59 самолетов и вертолетов

Возбуждены уголовные дела о халатности и превышении должностных полномочийСотрудники ФСБ 7 февраля провели обыски в центральном офисе Росавиации в Москве из-за незаконного вывода из российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов.

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Комментарии
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Ольга
А это точно халатность, а не госизмена?
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17 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Это госизмена
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12 час.

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