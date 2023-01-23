Военное обозрение

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Что может и на что не способен Challenger 2 на Украине

Что может и на что не способен Challenger 2 на Украине

62,5 тонны британской стали Западный взгляд на поставки боевой техники на Украину сугубо практичный. Из современного на передовую идёт либо стрелковое оружие, либо легкие противотанковые ракеты.

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