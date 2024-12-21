Общественник о прямой линии Путина: «Семейный совет России»

Президент России Владимир Путин провел 19 декабря прямую линию с гражданами страны. Член ОПРФ, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк охарактеризовал прошедшее мероприятие и объяснил, почему общение между президентом и гражданами происходит откровенно и искренне:«Прямую линию можно воспринимать как своего рода «семейный совет России».