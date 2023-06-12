РВ: 110 бригада уничтожает дронами антенны Starlink под Донецком

Российские военные из 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады нанесли удары по антеннам Starlink, тем самым нарушив управление украинцев под Донецком.
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