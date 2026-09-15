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Антикоррупционный суд Украины разрешил Ермаку снять электронный браслет

Антикоррупционный суд Украины разрешил Ермаку снять электронный браслет

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины смягчил меру пресечения бывшему руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку, который обвиняется в коррупции.

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