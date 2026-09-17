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Глава Morgan Creek Capital назвал Bitcoin недооцененным

Глава Morgan Creek Capital назвал Bitcoin недооцененным

Генеральный директор Morgan Creek Capital Management Марк Юско заявил, что текущая цена Bitcoin не отражает его расчетную фундаментальную стоимость.

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