Глава Morgan Creek Capital назвал Bitcoin недооцененным

Генеральный директор Morgan Creek Capital Management Марк Юско заявил, что текущая цена Bitcoin не отражает его расчетную фундаментальную стоимость.
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